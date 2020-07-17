"Надежда" не смогла: ОАЭ снова переносят дату "покорения" Марса

Абу-Даби никак не могу запустить зонд "Аль-Амаль" в космос

Объединенные Арабские Эмираты во второй раз перенесли запуск первой арабской миссии к Марсу – покорению Красной планеты в рамках миссии Emirates Mars Абу-Даби помешала погода.

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Изначально ракету-носитель H-IIA с космическим зондом "Аль-Амаль" ("Надежда") планировали запустить с японского острова Танэгасима еще 15 июля. Потом старт перенесли на 17 июля, а сегодня на странице эмиратского правительства в Twitter заявили, что пуск состоится 20 июля.

"Космическое агентство ОАЭ и Космический центр им. Мухаммеда бен Рашида объявили о принятии решения о том, что запуск миссии на Марс состоится 20 июля 2020 года ровно в 01:58 по эмиратскому времени (00:58 по Киеву – ред.)", — утверждают в Абу-Даби.

Планируется, что пуск будет транслироваться в прямом эфире:

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В задачу первого арабского межпланетного космического аппарата входит изучение марсианской атмосферы и климата. Как ожидается, зонд "Аль-Амаль" достигнет Марса в 2021 году, к 50-летию основания современных ОАЭ.

Напомним, на этой неделе аналогичными планами поделились в NASA – 30 июля США запустить космический корабль, который доставит марсоход "Perseverance" на четвертую планету от Солнца.

Кроме того, сообщалось, что американская компания SpaceX Илона Маска представила космический корабль Starship, который сможет сможет осуществлять пассажирские перевозки на Марс.

И после первого коммерческого запуска человека в космос, который осуществила SpaceX, в эти планы легко поверить. Подробности в видеосюжете:

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