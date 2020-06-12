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"Надежда сменилась отчаянием": в КНДР сделали громкое заявление об отношениях с США

12 июня, 08:32

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В МИД Северной Кореи говорят, что ситуация только ухудшается

После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына отношения между Северной Кореей и США снова стали "безнадежными". Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон, сообщают местные СМИ.

"Надежда на улучшения отношений между США и Кореей, которая была два года назад при пристальном внимании планеты, сегодня сменилась отчаянием – дальнейшим ухудшением. Даже искра оптимистичного взгляда на мирное процветание Корейского полуострова погасла под лозунгами и натиском пессимистического кошмара", – заявил глава северокорейского МИД.

Он добавил, что отношения между странами вернулись к безнадежности, "которая характеризуется нарастающим ухудшением".

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Напомним, саммит глав США и КНДР состоялся во Вьетнаме. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Отметим, что, несмотря на провал переговоров, Вашингтон продолжил контакты с Пхеньяном. Однако КНДР продолжила ядерные пуски, испытания на своих полигонах и даже обвинила американского госсекретаря Майка Помпео в срыве диалога Пхеньяна и Вашингтона.

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США заявление МИД КНДР Северная Корея ухудшение

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