Наемники России вывели Эрдогана из себя: президент Турции резко отреагировал

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международного признанного Правительства национального согласия.

Об этом, как пишет газета Daily Sabah, заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь в свою страну из Берлина, где проходила международная конференция по урегулированию ливийского конфликта.

Президент заверил в том, что его страна направила в Ливию только группу военных инструкторов.

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"В то же время, здесь есть 2,5 тыс. служащих группы "Вагнера". Почему бы вам не поставить этот вопрос на стол? Когда мы говорим это, они не дают ответа", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что, кроме россиян, в Ливии воюют 5 тыс. солдат из Судана, а также военнослужащие из Чада и Нигера.

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По словам турецкого президента, Объединенные Арабские Эмирты используют "любые ресурсы, которые только могут найти" для поддержки войск командира Ливийского национальной армии генерала Халифы Хафтара .

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнера" . По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Также сообщалось, что во время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из России , которая официально отрицает свое участие в этом конфликте.

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