Наезд автомобиля на толпу школьников в Китае: стали известны мотивы водителя

Вчера, 07:54

Автомобиль сбил более 20 детей, пятеро из них погибли

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Китае водитель сбившего более 20 школьников автомобиля решил совершить наезд из-за ссоры со своей супругой. Об этом рассказали в отделе пропаганды парткома уезда Цзяньчан.

Как выяснилось, 29-летний подозреваемый по фамилии Хань – безработный местный житель.

"Он замкнут и мелочен, недавно поругался с супругой, что вызвало у него отчаяние и породило в нем экстремистские идеи. По этой причине он решил совершить ДТП и выбрал своей целью ближайшую возможную цель, что привело к этому инциденту", – говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в момент инцидента подозреваемый не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли, 18 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу школьников в китайской провинции Ляонин (северо-восток КНР).

Кроме того, ранее в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля. Минимум девять человек погибли, еще девять получили травмы.

А утром 19 ноября на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.

 
Китай, водитель, школьники, гибель, наезд, мотивы
Источник:

ТАСС

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