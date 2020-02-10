"Нам видна только верхушка айсберга": глава ВОЗ сделал тревожное заявление о коронавирусе

Распространение вируса может быть шире, чем это считалось ранее

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Наблюдаемая пока ситуация с распространением нового коронавируса 2019nCoV может оказаться "только верхушкой айсберга", заражаемость за пределами Китая пока небольшая, но может и вырасти. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Задачей ВОЗ остается сдерживание новой инфекции, отметил он и призвал все страны воспользоваться моментом и подготовиться к возможному приходу к ним этого коронавируса.

Гебрейсус напомнил, что в нескольких случаях вирусом заразились люди, которые не ездили в Китай.

"Выявление небольшого количества таких случаев может означать, что в других странах его распространение шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга", – написал он.

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Глава ВОЗ также призвал все страны поделиться всей информацией по 2019nCoV, которая у них есть, и активизировать усилия по подготовке к возможному распространению инфекции на их территориях.

"Это означает оборудование лабораторных возможностей для быстрой диагностики, методики отслеживания контактов заболевших и другие инструменты здравоохранения", – отметил он.

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В Китае, по данным Госкомитета здравоохранения на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли, выздоровели – 3 283 человека.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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