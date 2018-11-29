Нападение на базу британской компании G4S в Кабуле: пять человек убиты, 32 ранены

Ответственность за нападение на базу британской охранной компании взяло на себя радикальное движение "Талибан"

Пять сотрудников британской G4S погибли, еще 32 пострадали в результате нападения на базу компании в Кабуле. Как сообщило агентство Reuters, эту информацию подтвердила в четверг G4S.

"Мы можем подтвердить, что пять наших сотрудников были убиты, 32 получили ранения, пять из них серьезные, в результате беспричинной атаки на одну из наших баз в Кабуле 28 ноября 2018 года", - приводит агентство заявление компании.

Как отмечает Reuters, в числе погибших один британский подданный.

В среду начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух рядом со въездом на территорию базы G4S, расположенной в восточной части столицы Афганистана. МВД страны также сообщало, что несколько вооруженных людей проникли на территорию комплекса сразу после взрыва. Произошла перестрелка между нападавшими боевиками и афганскими полицейскими и военными.

Ответственность за нападение на базу британской охранной компании взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.