Нападение на мечети в Новой Зеландии: появились подробности о стрелке, фото и видео

В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы

Фото: AFP

Нападение на мечети в Новой Зеландии: появились подробности о стрелке, фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b47/f66/5c8b47f663334.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b47/f66/5c8b47f663334.jpg 2019-03-15T08:43:00+02:00 Другие страны В Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы

Одним из участников нападения на мечети в Новой Зеландии оказался 28-летний Брентон Таррант. Об этом сообщают соцсети и СМИ.

Как отмечается, в Twitter Брентон выложил манифест, где заявил, что он обычный белый парень, который якобы борется за будущее своего народа.

Нападение на мечеть он снимал на видео.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии правоохранители арестовали троих мужчин и женщину, которых обвиняют в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Арестованных уже доставили в полицию, где с ними работают следователи.

Фото: соцсети

Кроме того, в полиции сообщили, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, но ни одно из них не было приведено в действие.

Ранее мы писали о том, что не менее 27 человек погибло в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Также в больницы города были доставлены не менее 30 раненых.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

Полиция Новой Зеландии обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране.

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