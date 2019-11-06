Нападение на погранзаставу в Таджикистане: появились новые подробности

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Лица, совершившие нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, были боевиками "Исламского государства", они проникли туда со стороны Афганистана. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

"Они (нападавшие – Ред.) перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Террористы на допросе признались, что пограничная застава "Ишкобод" была "наиболее удобным местом" для них.

Ранее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что вооруженная группа из 20 человек совершила нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе. В результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана погибли.

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В Таджикистане 6 ноября отмечается День конституции, который является выходным.

Напомним, что 22 июля между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

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Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны прозвучали выстрелы, был ранен кыргызский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в местах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты — из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

Напомним, что в Таиланде неизвестные напали на КПП. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

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