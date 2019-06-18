Нападения на деревни в Мали: вооруженные люди убили десятки человек

Около сотни нападавших людей прибыли в деревни на мотоциклах

Фото: AFP

По меньшей мере 41 человек был убит в результате нападений на две деревни в центральной части Мали.

Жертвами атак на деревни Йоро и Гангафани, произошедших в понедельник вечером, стали представители местной народности догонов. В связи с этим наблюдатели полагают, что причиной преступления, скорее всего, стали межэтнические конфликты.

Сообщается, что около сотни нападавших людей прибыли в деревни на мотоциклах. Местные комментаторы считают, что они могут принадлежать к народности фулани, которая традиционно враждует с догонами.

Насилие на этнической почве стало частым явлением в Мали. Ранее в текущем месяце в результате нападения неустановленных лиц на населенный пункт Собан в центральной части Мали погибли около 100 мирных граждан.





Напомним, в марте в поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе.

Число жертв межобщинной розни в Мали только в 2018 году, по данным ООН, составило около 500 человек.

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