Напряжение в Кашмире: Индия перебросила к границе с Пакистаном 100 тысяч военных

По индийским оценкам, военная группировка Пакистана на линии контроля составляет 80 тыс. солдат и офицеров

Кашмир. REUTERS/AS/kts

Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. Об этом сообщила газета Economic Times.

"Усиление индийского военного присутствия на линии контроля связано с мерами по предотвращению проникновения террористов из пакистанской части Кашмира в союзную территорию Джамму и Кашмир и обеспечению безопасности в приграничной зоне Индии", – приводит издание слова официальных источников.

По индийским оценкам, военная группировка Пакистана на линии контроля составляет 80 тыс. солдат и офицеров.

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"После 5 августа, когда была отменена 370-я статья индийской конституции и упразднен штат Джамму и Кашмир, Пакистан перебросил в этот район новые батареи тяжелой артиллерии, а также армейские подразделения, включая два батальона спецназа численностью 700 человек каждый", – уточнили источники.

Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношениях начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили территорию своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами– стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

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