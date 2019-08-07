Наркобарон Коротышка, который едва не сбежал из тюрьмы, прикинувшись дочерью, найден мертвым

Лидер одной из бразильских преступных группировок Клаувино да Силва, который известный как Коротышка, найден мертвым в камере тюрьмы Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает The Guardian.
После того, как 42-летний Силва был пойман за неудачный побег, его перевели в одиночную камеру. Утром во вторник, 6 августа надзиратели нашли его мертвым.
По словам представителей тюрьмы, главарь банды наркоторговцев, который был приговорен к 73 годам лишения свободы, совершил самоубийство.
При этом детали гибели Силвы не уточнили.
Напомним, что лидер крупной бразильской наркогруппировки 42-летний Клаувино да Сильва по прозвищу Коротышка попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью при помощи силиконовой маски и парика.
Но главное преобразование случилось на лице — он надел силиконовую маску, парик и очки. Однако это не помогло — по словам полицейских, его выдала "сильная нервозность".
Напомним, что в сентябре не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба. Для организации побега они взорвали ворота тюрьмы и обстреляли охрану. Вскоре после случившегося правоохранительные органы задержали и вернули в места отбывания наказания десятки беглецов.
Кроме того, мы также писали, что в мае в четырех бразильских тюрьмах произошла вспышка насилия, в результате которой погибли более четырех десятков заключенных.
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