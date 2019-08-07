Главарь банды наркоторговцев, который был приговорен к 73 годам лишения свободы, совершил самоубийство

Фото: AlagoasWeb

Наркобарон Коротышка, который едва не сбежал из тюрьмы, прикинувшись дочерью, найден мертвым https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0 2019-08-07T02:24:41+03:00 Другие страны Главарь банды наркоторговцев, который был приговорен к 73 годам лишения свободы, совершил самоубийство

Лидер одной из бразильских преступных группировок Клаувино да Силва, который известный как Коротышка, найден мертвым в камере тюрьмы Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает The Guardian.

После того, как 42-летний Силва был пойман за неудачный побег, его перевели в одиночную камеру. Утром во вторник, 6 августа надзиратели нашли его мертвым.

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По словам представителей тюрьмы, главарь банды наркоторговцев, который был приговорен к 73 годам лишения свободы, совершил самоубийство.

При этом детали гибели Силвы не уточнили.

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Напомним, что лидер крупной бразильской наркогруппировки 42-летний Клаувино да Сильва по прозвищу Коротышка попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью при помощи силиконовой маски и парика.

Но главное преобразование случилось на лице — он надел силиконовую маску, парик и очки. Однако это не помогло — по словам полицейских, его выдала "сильная нервозность".

Напомним, что в сентябре не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба. Для организации побега они взорвали ворота тюрьмы и обстреляли охрану. Вскоре после случившегося правоохранительные органы задержали и вернули в места отбывания наказания десятки беглецов.

Кроме того, мы также писали, что в мае в четырех бразильских тюрьмах произошла вспышка насилия, в результате которой погибли более четырех десятков заключенных.

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