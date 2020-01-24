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"Нас раком поставили": у Лукашенко сдали нервы из-за России

24 января, 17:22

Президент Беларуси недипломатично описал взаимоотношения Минска и Москвы

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

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Несмотря на всю близость и заверения в "братских" отношениях, Россия продолжает относиться к Беларуси не на равных, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в своей стране.

Отчитывая чиновников, которые это допустили, в какой-то момент у Лукашенко сдали нервы.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить ... Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это не стоило", – эмоционально сказал он.

Напомним, ранее руководство Беларуси приняло решение диверсифицировать поставки нефти для своих НПЗ. Минск договорился о поставках ресурса из Казахстана, но, как рассказал Лукашенко, Россия блокирует импорт казахстанской нефти в страну.

Стоит отметить, что газ и нефть – едва ли не единственный вопрос, который мешает двум странам интегрироваться в Союзное государство. И если вопрос ценообразования газа для Беларуси в январе и феврале 2020 года Минск с Москвой уладил, то из-за разногласий стоимости нефти Россия временно прекращала поставки этого ресурса.

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газ нефть Россия Беларусь углеводороды Александр Лукашенко

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