Наступление Турции в Сирии: НАТО и Евросоюз обратились к Эрдогану

Столтенберг и Юнкер призывают Анкару проявить сдержанность и не расшатывать ситуацию

/ Фото: Reuters

НАТО и Евросоюз обеспокоены военной операцией Турции в Сирии и призывают Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

В частности, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, признав за Турцией право иметь "законное беспокойство в области безопасности", призвал власти страны избегать дестабилизации ситуации в регионе.

"Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ, не подвергались опасности", – заявил он 9 октября.

По его словам, Анкара проинформировала НАТО о ходе военной операции. Столтенберг выразил уверенность, что операция "Источник мира" будет "умеренной и пропорциональной".

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11 октября он собирается посетить турецкую столицу, где обсудит сложившуюся ситуацию с президентом Реджепом Эрдоганом.

В то же время, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер открыто призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии.

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"Я призываю Турцию и других участников действовать сдержанно и прекратить операции, которые, пока мы говорим, уже ведутся", – заявил он, выступая в Европарламенте.

По его словам, турецкая интервенция лишь усугубит положение сирийцев, при этом ЕС не собирается платить за содержание "зоны безопасности" в Сирии.

Напомним, что Иран также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

Отметить, что Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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