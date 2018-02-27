Настя Рыбка грозится рассказать о связях Трампа с российскими депутатами

Сегодня, 18:25

Блогерша отметила, что готова поговорить и с американскими журналистами

Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, опубликовала на своей странице в социальной сети видеоролик, в котором она предлагает американской прессе сведения о контактах российских депутатов и президента США Дональда Трампа, а также его бывшим главой предвыборного штаба Полом Манафортом. 

В Ролике Рыбка утверждает, что "В Таиланде ее хотят закрыть надолго". До этого она не была готова говорить со СМИ из США, однако теперь она готова и на это. 

"Жду ваших предложений. Жду вас в тайской тюрьме", – заявила Рыбка и подчеркнула, что обязательно пообщается с журналистами, если те смогут ее найти живой.

Напомним, ранее мы писали, что 28-летняя модель и блогер Настя Рыбка (Вашукевич), попала в тайскую тюрьму 

Ранее полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Напомним, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.
Таиланд, тюрьма, Дональд Трамп, Дерипаска, рыбка, Настя Рыбка

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