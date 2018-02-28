Настя Рыбка и ее команда просят политического убежища в США

Блогершу и ее тренера собираются переводить в другую тюрьму

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Настя Рыбка, задержанные в Таиланде, за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство Соедининных Штатов, в котором они просят политического убежища.

Об этом пишет RT.

"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", -говорится в письме, имеющемся в распоряжении RT.

Помимо этого Лесли отметил, что задержанных будут переводить в другую тюрьму.

Ранее Настя Рыбка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

Напомним, полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Также, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.