Настя Рыбка и ее команда просят политического убежища в США

Сегодня, 14:59

Блогершу и ее тренера собираются переводить в другую тюрьму

Настя Рыбка. Фото: кадр из видео
Настя Рыбка. Фото: кадр из видео

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Настя Рыбка, задержанные в Таиланде, за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство Соедининных Штатов, в котором они просят политического убежища. 

Об этом пишет RT.

"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", -говорится в письме, имеющемся в распоряжении RT.

Помимо этого Лесли отметил, что задержанных будут переводить в другую тюрьму. 

Ранее Настя Рыбка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

Напомним, полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Также, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.
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