НАТО может расширить присутствие в Черном море – Столтенберг

Через несколько дней в Черном море пройдут учения с участием кораблей НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО может расширить присутствие в Черном море – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-02-14T15:07:00+02:00 Другие страны Через несколько дней в Черном море пройдут учения с участием кораблей НАТО

Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака. Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в экватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в обозримом будущем НАТО не собирается отправлять свои корабли в Азовское море и продолжит поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне.

Напомним, что после захвата Россией трех украинских кораблей с 24 моряками экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер предложил Украине выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, а также признать акваторию Черного моря международной зоной.

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