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НАТО не включит комплексы С-400 в Турции в единую систему ПРО альянса

Сегодня, 15:33

НАТО уже вкладывает средства в разработку самых современных систем с целью усиления своей системы ПРО

Пусковые установки C-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

Пусковые установки C-400. Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

НАТО не включит комплексы С-400 в Турции в единую систему ПРО альянса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/C-400 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/C-400 Другие страны НАТО уже вкладывает средства в разработку самых современных систем с целью усиления своей системы ПРО

НАТО укрепит свою систему противоракетной обороны после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не включит в нее комплексы С-400 в Турции. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США.

"Ответ однозначный – нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО", - заявил он.

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При этом Столтенберг заявил, что НАТО "уже вкладывает средства в разработку самых современных систем с целью усиления своей системы ПРО для защиты от крылатых ракет".

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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Турция НАТО с-400 РСМД ДРСМД

Источник: ТАСС

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