Самолет НАТО провел очередную разведку у российской границы

Сегодня, 20:32

Разведчика засекли у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей РФ

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, во вторник совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе 14:00-14:20 по московскому времени совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, в 16:50 по московскому времени он встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение двух часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути из Эстонии натовский AWACS в районе 19:30-19:55 совершил еще один пролет вдоль сухопутных границ Калининградской области.

Ранее стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W вылетал с авиабазы Милденхолл в Великобритании на выполнение задания к российским рубежам в районе Баренцева моря.

Напомним, 15 марта, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS совершил разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России. 

А недавно два американских самолета-разведчика над побережьем оккупированного Россией Крыма осуществили комплексную разведку.
Россия, НАТО, самолет, задания, воздушное пространство, полет, AWACS
Источник:

Интерфакс

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