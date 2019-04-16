Наводнение в Афганистане: вода смыла целые дома, есть жертвы
Стихия смела в провинции Герат десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы
Спустя чуть более месяца после смертельного наводнения в Афганистане, которое унесло жизни десятков человек, на запад страны снова обрушилась стихия.
16 апреля официальный представитель правительства провинции Герат Джайлани Фархад сообщил, что в результате наводнений только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.
"Пять человек погибли и 17 человек пропали без вести, когда внезапные наводнения охватили обширную территорию в районах Адраскан, Завол и Обе в провинции Герат за последние 24 часа", — сказал он.
По словам Фархада, стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.
Напомним, что в январе в афганской провинции Бадахшан произошла другая трагедия – на рудник, где местные жители, занимались нелегальной золотодобычей, сошел оползень, погубив при этом около четырех десятков человек.
Кроме того, мы писали о наводнении на юго-запад Пакистана, жертвами которого стали более десяти человек и еще десятки пострадали.
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