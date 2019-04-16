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Наводнение в Афганистане: вода смыла целые дома, есть жертвы

Сегодня, 17:02

Стихия смела в провинции Герат десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы

Спустя чуть более месяца после смертельного наводнения в Афганистане, которое унесло жизни десятков человек, на запад страны снова обрушилась стихия.

16 апреля официальный представитель правительства провинции Герат Джайлани Фархад сообщил, что в результате наводнений только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

"Пять человек погибли и 17 человек пропали без вести, когда внезапные наводнения охватили обширную территорию в районах Адраскан, Завол и Обе в провинции Герат за последние 24 часа", — сказал он.

По словам Фархада, стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.


Напомним, что в январе в афганской провинции Бадахшан произошла другая трагедия – на рудник, где местные жители, занимались нелегальной золотодобычей, сошел оползень, погубив при этом около четырех десятков человек.

Кроме того, мы писали о наводнении на юго-запад Пакистана, жертвами которого стали более десяти человек и еще десятки пострадали.

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Тег Афганистан, потоп, наводнение, паводок, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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