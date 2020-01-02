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Наводнение в Индии, пожары в Австралии: 2020 год начался со стихийных бедствий

2 января, 22:58

А в США на дороге машины завалило перекатиполе

Ни проехать, ни перелететь. В столице Индонезии, Джакарте катастрофические паводки – затоплены дороги и аэропрот. Есть жертвы: по последним данным, погиб 21 человек. А вот автодороги в американском штате Вашингтон парализовало перекати поле. Чем растению не угодили местным водителям – смотрите.

Перекати поле начало выносить на дороги с вечера и каждую минуту их становилось больше. Впоследствии отрезок в тридцать два километра просто исчез под растительным одеялом. Патрульным пришлось перекрыть трассу. Расчищали ее десять часов. Был момент, когда под перекатиполе нашли машину. Без водителя, тот, вероятно, решил преодолевать путь пешком. В целом раскопали пять легковушек и даже один грузовик. Утром движение возобновили.

В Джакарте пути так просто не расчистишь. Накануне Нового года там начался ливень, который привел к сильному наводнению. Местами уровень воды достигает двух с половиной метров. А потоки настолько мощные, что человека могут легко сбить с ног. Есть и погибшие: по последним данным 21 на жертва. В частности, четырех ударило током, еще трое умерли от переохлаждения. Остальные утонули или погибли в результате оползней. Власти объявили эвакуацию: во временные убежища забрали 30 тысяч человек.

"Когда начался паводок, мы были дома. Слава Богу, выжили, все в безопасном месте, хотя у трех человек травмы. Но главное угроза миновала", – говорит Аймин Амина, одна из эвакуированных местных жителей.

В течение последних часов ситуация несколько стабилизировалась – некоторые люди уже убирают в домах. Но город может вновь подтопить, ведь сезонные дожди здесь длятся до середины февраля.

Австралия боролась с лесными пожарами в прошлом году, и делает это в новом. Сейчас огнем охвачено более 5 миллионов гектаров. Почти тысяча домов сгорели или повреждены, и еще больше под угрозой уничтожения.
Власти объявили массовую эвакуацию, многие оставили дома. Но есть и такие, кто сомневается. И затягивать с отъездом не стоит, считают спасатели. Известно уже о 17 погибших, десятки людей числятся пропавшими без вести. И узнать об их судьбе, пока бушует стихия, будет крайне трудно.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня

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