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Наводнение в Индии унесло жизни шести человек, появились фото

13 июля, 10:56

В зоне затопления находятся 800 тысяч жителей

По меньшей мере шесть человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнения, вызванного муссонными ливнями. Они не прекращаются там уже почти неделю. В зоне затопления оказались более 800 тыс. человек, сообщил телеканал NDTV.

По информации источника, затоплены по меньшей мере 21 из 33 районов штата. Власти организовали 68 лагерей временного размещения беженцев. Под водой оказалось более 27 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Уровень воды в Брахмапутре и других реках региона поднялся до угрожающих отметок.

Паводок затронул Казирангу, знаменитый заповедник, в котором живут индийские однорогие носороги и другие редкие виды.

Ливни и наводнение нанесли вред инфраструктуре штата: ряд мостов и дорог повреждены. По прогнозам синоптиков, в выходные дни будет больше осадков. С пятницы прекратились паромные перевозки по всему штату.

Напомним, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.

Кроме этого, в мае на Индию обрушился циклон "Фани", который отнял жизни более трех десятков человек, и еще около 300 пострадали. По предварительным оценкам, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется властям в более, чем 173 тысячи долларов.


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Тег Индия, наводнение, погибшие, затопление

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