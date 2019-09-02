Наводнение в кенийских "Вратах ада": погибли шесть человек

Во время ливня туристы утонули в ущелье в национальном парке возле Найроби

Национальный парк "Врата ада" / Фото: Flickr

Шесть человек погибли в результате наводнения, которое случилось в кенийском национальном парке "Ворота ада", расположенном в 100 км от столицы Найроби, где в этом году произошел теракт в отеле.

Инцидент произошел 1 сентября, когда во время сильного наводнения в национальном парке пропала туристическая группа из 7 человек – пяти кенийцев, гида и иностранного гражданина.

Причиной трагедии стало то, что туристы попали в ловушку в одном из ущелий. После случившегося выжившим удалось связаться со смотрителями, которые снарядили поисковый отряд и вертолет.

"Шесть тел погибших в результате внезапного наводнения были обнаружены, один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция продолжается", – сообщили в Ведомстве дикой природы Кении.о шести погибших.

Аналогичный инцидент произошел здесь в 2012 году, когда при похожих обстоятельствах погибли семь человек.

Напомним, в прошлом году на территории кенийского парка дикой природы на озере Найваша бегемот убил туриста, который пытался сделать фото с животным.

Мы также писали, что в одном из национальных парков США бизон напал на девятилетнюю девочку, которая приблизилась к животному, чтобы лучше его разглядеть. Ребенок отделался незначительными ушибами и легким шоком.

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