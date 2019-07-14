Наводнение в Непале: число погибших увеличилось
Не менее 30 человек считаются пропавшими без вести
Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 50. Об этом в воскресенье сообщило Kyodo News.
Ранее поступала информация о 32 погибших. По данным источника, к настоящему моменту не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, около 25 пострадали.
Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.
Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах начнет улучшаться в понедельник.
Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.
Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.
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