Наводнение в Непале: число погибших увеличилось

Не менее 30 человек считаются пропавшими без вести

Фото: AFP

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 50. Об этом в воскресенье сообщило Kyodo News.

Ранее поступала информация о 32 погибших. По данным источника, к настоящему моменту не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, около 25 пострадали.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах начнет улучшаться в понедельник.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Наводнение в Непале: число погибших увеличилось". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"