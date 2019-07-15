Наводнение в Непале унесло уже 60 жизней

По данным МВД страны, от стихии пострадали свыше 33 тысяч человек

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar.

Количество погибших в результате наводнения и оползней в Непале достигло 60, в общем от стихии пострадали свыше 33 тысяч человек.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

Об этом сообщает Nepal24Hours.

"Число погибших от наводнения и оползней, вызванных дождями за прошедшие четыре дня, выросло до 60. Количество раненых составляет 38, зафиксировано 26 случаев исчезновения людей без вести", - сообщила полиция Катманду.

По данным МВД страны, от стихии пострадали свыше 33 тысяч человек, более 2 тысяч были спасены.

"Продолжаются неотложные меры по спасению и помощи на местах", - сообщил министр внутренних дел Непала Рам Бахадур Тапа.

По данным Национального центра чрезвычайных ситуаций при МВД, к мерам по спасению и помощи пострадавшим привлечены правительственные учреждения разных уровней, подразделения безопасности, местные общины.

"Надувных резиновых лодок в Тераи (регион у подножия Гималаев – ред.) не хватает для спасательных работ... Мы поощряем спасателей, используя все имеющиеся ресурсы", - заявил глава центра Бед Ниджи Ханал.

Пострадавших размещают в школах и общественных зданиях. Власти продолжают собирать сведения о человеческих потерях, а также о необходимой помощи.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

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