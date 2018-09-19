Наводнение в Нигерии: в стране объявили "национальную катастрофу"

Сегодня, 00:08

Ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды продолжает подниматься

фото AFP
фото AFP

В Нигерии из-за сильных наводнений, которые унесли жизни 100 человек, власти объявили о "национальную катастрофу" в стране. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает со ссылкой на нигерийское правительство CNN.

"По словам чиновников, в Нигерии объявлена "национальная катастрофа" из-за сильных наводнений, которые привели к гибели не менее 100 человек в нескольких штатах", – говорится в сообщении.

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома после длившихся несколько недель сильных проливных дождей в центральных и южных штатах, отмечает нигерийская чрезвычайная служба NEMA.

Она также предупреждает, что ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды продолжает подниматься в городе Локойя, столице штата Коги, который расположен в районе слияния рек Нигер и Бенуэ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пять чрезвычайных оперативных центров были созданы для координации операций по поиску, спасению и оказанию гуманитарной помощи вынужденно перемещенным в результате наводнения лицам", – сказал официальный представитель NEMA Санти Датта.

В свою очередь президент страны Мухаммаду Бухари одобрил предоставление $8,2 миллиона для помощи пострадавшим от наводнений.

Напомним, две крупнейшие реки Нигерии вышли из берегов, разрушая на своем пути дома в центральной части страны. В результате наводнений уже погибли более 100 человек.

Между тем, европейская засуха нанесла миллиардный ущерб фермерамДанные, поступившие из нескольких федеральных земель, свидетельствуют, что убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 миллиарда евро.
человек, Нигерия, климат, катастрофа, наводнение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

В Нигерии в результате наводнений погибли более 100 человек

Вчера, 03:02

Местные жители используют каноэ для передвижения

Другие страны

фото GETTY

В Нигерии взорвалась цистерна с газом: погибли 35 человек

11 Сентября, 03:21

Большинство из тех, кто погиб, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Нигерии неизвестные похитили 15 человек

30 Июля, 15:02

В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным

Россия

Фото: AFР

Толпа нигерийцев собралась у посольства в Москве и требует отправки домой

13 Июля, 16:05

Аферисты обманули их и оставили без денег и обратных билетов

Другие страны

Скриншот

В Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек

28 Июня, 17:01

Земля стала причиной кровавого конфликта в Нигерии, где сошлись фермеры и пастухи

Другие страны

фото AFP

Война кочевников против крестьян: в Нигерии обнаружены почти 90 тел погибших

26 Июня, 10:58

Полиция утверждает, что произошел конфликт между кочевыми скотоводами и крестьянами
Загрузка...