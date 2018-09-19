Наводнение в Нигерии: в стране объявили "национальную катастрофу"

В Нигерии из-за сильных наводнений, которые унесли жизни 100 человек, власти объявили о "национальную катастрофу" в стране. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает со ссылкой на нигерийское правительство CNN.

"По словам чиновников, в Нигерии объявлена "национальная катастрофа" из-за сильных наводнений, которые привели к гибели не менее 100 человек в нескольких штатах", – говорится в сообщении.

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома после длившихся несколько недель сильных проливных дождей в центральных и южных штатах, отмечает нигерийская чрезвычайная служба NEMA.

Она также предупреждает, что ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды продолжает подниматься в городе Локойя, столице штата Коги, который расположен в районе слияния рек Нигер и Бенуэ.

"Пять чрезвычайных оперативных центров были созданы для координации операций по поиску, спасению и оказанию гуманитарной помощи вынужденно перемещенным в результате наводнения лицам", – сказал официальный представитель NEMA Санти Датта.

В свою очередь президент страны Мухаммаду Бухари одобрил предоставление $8,2 миллиона для помощи пострадавшим от наводнений.

Напомним, две крупнейшие реки Нигерии вышли из берегов, разрушая на своем пути дома в центральной части страны. В результате наводнений уже погибли более 100 человек.

Между тем, европейская засуха нанесла миллиардный ущерб фермерам. Данные, поступившие из нескольких федеральных земель, свидетельствуют, что убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 миллиарда евро.