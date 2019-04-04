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Наводнение в Парагвае: десятки тысяч человек эвакуированы

Сегодня, 14:10

Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в главном водоеме страны поднялся до 5,9 метров

Фото: AFP
Наводнение в Парагвае: десятки тысяч человек эвакуированы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e4/dee/5ca5e4dee5125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e4/dee/5ca5e4dee5125.jpg Другие страны Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в главном водоеме страны поднялся до 5,9 метров

Власти парагвайской столицы Асунсьона объявили 90-дневный режим чрезвычайного положения. Такое решение было принято из-за провоцированных ливнями наводнений, пишет La Nacion.

Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в главном водоеме страны – протекающей через столицу реке Парагвай – поднялся до 5,9 метров.

Разгулявшаяся стихия вынудила более 20 тыс. человек эвакуироваться – парагвайцев разместили во временных общежитиях в пригороде Асунсьона. В то же время о погибших пока информация не поступает.

Введение режима ЧП позволяет выделить дополнительные средства из бюджета для помощи людям, оставшимся без крова.

Стоит ответить, что длина реки Парагвай составляет 2,5 тыс. км. Кроме одноименного государства, она также протекает через территорию Бразилии.

Напомним, что минувшей осенью стихия также не обошла стороной Асунсьон. В результате резкого скачка уровня воды в реке Парагвай около 10 тыс человек были вынужден покинуть свои дома.

Кроме того, пару месяцев назад мощные ливни обрушились также и на Бразилию. Больше всего от осадков пострадал Рио-де-Жанейро.

Мы также сообщали о том, что в результате декабрьского торнадо, которое обрушилось на Кубу, погибли четыре человека и еще более 180 пострадали.

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Тег Парагвай, стихия, эвакуация, наводнение, паводок, стихийное бедствие, Асунсьон

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Источник:

ТАСС

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