Наводнения и лавины продолжают уносить жизни в Пакистане: более 90 жертв

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Жертвами наводнений и лавин в Пакистане стали 93 человек. В зонах бедствия продолжается поисково-спасательная операция, сообщает газета Daily Times.

Местные власти рассказали, что 62 человека погибли в Кашмире, еще 31 человек – в юго-западной провинции Белуджистан. Из-за стихии пострадали 76 людей. Сейчас в зонах бедствия идет поисково-спасательная операция. Для эвакуации населения привлекли вертолеты пакистанских ВВС.

Ранее мы писали, что в Кашмире жертвами схода лавин стали 55 человек. По данным метеорологов, в ближайшие дни в регионе выпадет еще больше снега.

Напомним, недавно в грузинской части Кавказских гор сошла лавина, в результате чего погиб иностранный экстремал. Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гудаури в Казбегском муниципалитете 5 января.

А в ноябре в австрийских Альпах сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен. Жертвами стихии стали опытные инструкторы из Нидерландов – они вместе спускались по лыжной трассе, когда их накрыло трехметровым слоем снега.

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