В Боливии – мощные наводнения, целый город почти полностью ушел под воду

Реки вышли из берегов, люди передвигаются только на лодках

Ливни, которые уже третьи сутки не утихают в Боливии, будут продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщают синоптики.

На данный момент реки в стране вышли из берегов: затоплены тысячи домов. В связи с этим передвигаться в пострадавших регионах можно только на лодках.

Городок Гуна почти полностью оказался под водой: 50 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.



