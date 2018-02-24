В Боливии – мощные наводнения, целый город почти полностью ушел под воду

Сегодня, 17:37

Реки вышли из берегов, люди передвигаются только на лодках


Ливни, которые уже третьи сутки не утихают в Боливии, будут продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщают синоптики.

На данный момент реки в стране вышли из берегов: затоплены тысячи домов. В связи с этим передвигаться в пострадавших регионах можно только на лодках.

Городок Гуна почти полностью оказался под водой: 50 тысяч человек пришлось эвакуировать.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры. 

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.


Боливия, наводнение, наводнения
Источник:

"Сегодня"

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