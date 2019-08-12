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Наводнения в Индии: число погибших возросло до 174 человек

Сегодня, 08:26

Муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье

Наводнение в Индии

Наводнение в Индии / Фото: AFP

В Индии жертвами наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, за последние пять суток стали 174 человек. Ранее мы писали о 147 погибших

Как сообщают местные СМИ, только за воскресенье было зарегистрировано 33 смертельных случая. Больше всего погибших – в юго-западном штате Керала – там погибли 15 человек. В западном штате Гуджарат стихия унесла жизни 11 человек.

Отметим, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате Керала, по-прежнему закрыт.

Согласно данным Метеорологического департамента Индии, ливни будут идти в регионе еще как минимум несколько дней.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

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Индия эвакуация наводнение погибшие

Источник: ТАСС

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