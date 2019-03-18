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Наводнения в Индонезии: число погибших возросло до 77 человек

Сегодня, 09:08

Еще 116 человек из-за непогоды пострадали

Фото: AFP
Наводнения в Индонезии: число погибших возросло до 77 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg Другие страны Еще 116 человек из-за непогоды пострадали

В индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Об этом сообщил представитель местной спасательной службы Юди Янто. Ранее мы сообщали о 63 жертвах непогоды. 

Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, ранее на индонезийском острове Ломбок из-за оползней, вызванных землетрясением, погибли два туриста.

Напомним, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.    

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Тег Индонезия, жертвы, оползни, погибшие, пострадавшие, наводнения

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Источник:

ТАСС

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