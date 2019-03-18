Наводнения в Индонезии: число погибших возросло до 77 человек
Еще 116 человек из-за непогоды пострадали
В индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Об этом сообщил представитель местной спасательной службы Юди Янто. Ранее мы сообщали о 63 жертвах непогоды.
Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.
Кроме того, ранее на индонезийском острове Ломбок из-за оползней, вызванных землетрясением, погибли два туриста.
Напомним, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.
Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
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