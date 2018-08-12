Найден пропавший самолет в Индонезии: восемь человек погибли

Незадолго до крушения судно пропало со всех радаров

В Индонезии из девяти человек, которые были на борту самолёта Dimonim Air, восемь погибло. Об этом сообщает Синьхуа.

"Самолёт был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", – заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.

Напомним, что воздушное судно PAC750 пропало с экранов радаров во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии. По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв.

18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.

Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Также в американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил. Инцидент произошел в субботу, 4 августа. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.