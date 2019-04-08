Найден "русский след" в выборах президента еще в одной стране

Москва могла предлагать деньги как минимум шестерым из 36 кандидатов в президенты Мадагаскара

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Фото: facebook.com/SE.AndryRajoelina.

Найден "русский след" в выборах президента еще в одной стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2c/438/5cab2c438b757.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2c/438/5cab2c438b757.jpg 2019-04-08T15:22:48+03:00 Другие страны Москва могла предлагать деньги как минимум шестерым из 36 кандидатов в президенты Мадагаскара

В прошедшие минувшим летом президентские выборы на Мадагаскаре могла оказать вмешательство Россия, считают журналисты.

По данным BBC, Кремль мог предлагать финансирование как минимум шестерым из 36 кандидатов на главную должность в этом африканском государстве.

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Победитель президентской гонки, бывший временный президент Андри Радзуэлина, не стал отвечать на вопрос, поддерживала ли его Москва.

В то же время, другой участник, пастор Андре Майоль, открыто признал, что его кампания была частично профинансирована РФ. По его словам, представители Кремля предложили ему не только деньги, но и поддержать их кандидатов, если те будут побеждать.

Напомним, что Россия начала активную экспансию в Африке с 2018 года. В частности, кандидатам в президенты Мадагаскара оказывали помощь структуры российского бизнесмена Евгения Пригожина, который владеет частной военной компании "Вагнер".

Мы также писали, что, начиная с декабря с декабря 2016 года, принадлежащий связанной с Пригожиным фирмой самолет 28 раз летал в Африку, что также подтверждает наличие у него интересов на "Черном континенте".

Кроме того, сообщалось, что подразделения российских военных уже почти год базируются в Центральноафриканской республике под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии.

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