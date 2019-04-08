Найден "русский след" в выборах президента еще в одной стране
Москва могла предлагать деньги как минимум шестерым из 36 кандидатов в президенты Мадагаскара
В прошедшие минувшим летом президентские выборы на Мадагаскаре могла оказать вмешательство Россия, считают журналисты.
По данным BBC, Кремль мог предлагать финансирование как минимум шестерым из 36 кандидатов на главную должность в этом африканском государстве.
Победитель президентской гонки, бывший временный президент Андри Радзуэлина, не стал отвечать на вопрос, поддерживала ли его Москва.
В то же время, другой участник, пастор Андре Майоль, открыто признал, что его кампания была частично профинансирована РФ. По его словам, представители Кремля предложили ему не только деньги, но и поддержать их кандидатов, если те будут побеждать.
Напомним, что Россия начала активную экспансию в Африке с 2018 года. В частности, кандидатам в президенты Мадагаскара оказывали помощь структуры российского бизнесмена Евгения Пригожина, который владеет частной военной компании "Вагнер".
Мы также писали, что, начиная с декабря с декабря 2016 года, принадлежащий связанной с Пригожиным фирмой самолет 28 раз летал в Африку, что также подтверждает наличие у него интересов на "Черном континенте".
Кроме того, сообщалось, что подразделения российских военных уже почти год базируются в Центральноафриканской республике под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Найден "русский след" в выборах президента еще в одной стране". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле ответили на сообщения о наемниках ЧВК "Вагнер" в Венесуэле
Западные СМИ сообщали, что в Венесуэлу отправились 400 российских бойцов для охраны Мадуро
В Крыму прошел набор в ряды российских наемников "Вагнера"
В СБУ пообещали обнародовать фамилии наемников, которые направлялись в Судан
Американский генерал назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке
По словам Томаса Уолдхаузера, в республике размещены около 175 "вагнеровцев"
Проект Ходорковского связал убийство российских журналистов в ЦАР с "поваром Путина"
Согласно результатам расследования, оказывать содействие журналистам в ЦАР, охваченной гражданской войной, должен был некий Мартин