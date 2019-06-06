Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента Казахстана
Первый президент не отошел от руководства страной и останется руководителем Совета безопасности Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему принял решение уйти в отставку, передает TengriNews.
"Мое решение, принятое в этом году, это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики, которую я проводил последние 30 лет", – сказал Назарбаев во время получения звания почетного сенатора.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана".
Отметим, что уже бывший президент не отошел от руководства страной и останется руководителем Совета безопасности Казахстана. Как известно, согласно казахстанским законам, полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики с момента принесения присяги. Читайте все подробности отставки Назарбаева.
В итоге президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал должность председателя Сената Республики.
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