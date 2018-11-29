Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище

Сегодня, 03:21

По словам главы Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы

Нурсултан Назарбаев, фото vestikavkaza.ru
Нурсултан Назарбаев, фото vestikavkaza.ru

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где "намного хуже". 

"Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае — походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", — посоветовал он.

По словам главы Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. "Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало", — возмутился Назарбаев.

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Он заявил, что все трудности можно преодолеть, если взять себя в руки и много работать. Этому навыку также необходимо учить молодежь республики, отметил глава государства.

Днем 28 ноября Назарбаев вспомнил о голодном детстве, которое повлияло на него положительно. Он признался, что после войны жил в бедности и до 15 лет никогда не наедался досыта. По мнению президента, "от этого и здоровее становишься".

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ранее подписал указ об отказе от кириллицы,  предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ).
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Источник:

Lenta.ru

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