Назарбаев предложил заключить соглашение о военном доверии на Каспии

Ожидается, что по итогам мероприятия государства-участники подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспийском море. Об этом он сообщил на встрече Каспийского саммита.

"Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию", – заявил Назарбаев во время вступительной речи на открытии Пятого Каспийского саммита.

Напомним, Каспийский саммит проходит сегодня, 12 августа, в казахстанском городе Актау. В нём принимают участие главы пяти прибрежных государств – России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана.

Ожидается, что по итогам мероприятия государства-участники подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, договорённости по которой достигали в течение 20 лет.

Ранее представители крупных транспортно-логистических операторов Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии на встрече в Стамбуле приняли решение учредить консорциум с целью транспортировки грузов из Китая в Европу.

Также в 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.