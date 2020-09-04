Названа версия взрыва в центре Тбилиси и опубликованы первые фото с места трагедии

Жертвой взрыва в Тбилиси, произошедшего у здания Большого концертного зала (филармонии), стал один человек. Об этом со ссылкой на информацию Минздрава Грузии сообщает Первый канал Общественного телевидения страны.

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Медицинское ведомство не уточняет число пострадавших, однако известно, что один из них доставлен в клинику Аладашвили, и состояние его тяжелое. На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы и патрульная полиция.

Число пострадавших в результате взрыва в клубе Dejavu в Тбилиси увеличилось до трех, сообщает журналист Первого канала Грузии с места инцидента.

Вероятная причина инцидента — взрыв кислородного баллона, который использовался во время ремонтных работ в клубе Dejavu.

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"По предварительной информации, в здании велись ремонтные работы. Предположительно, взорвался кислородный баллон, в результате чего пострадали двое рабочих, которые были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. К сожалению, один человек умер. Взрыв не вызвал пожара", — заявил представителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Напомним, это не первый смертельный взрыв в Тбилиси. В январе 2019 года при взрыве в многоэтажке погибли четверо человек, еще шесть – пострадали.

Также взрыв с погибшими в жилом доме в Тбилиси произошел и в июле 2015-го.

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