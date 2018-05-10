Названо количество граждан России, воюющих в Сирии против Асада

Сегодня, 12:05

В МИД России заявили, что граждане страны не собираются возвращаться на родину

Фото: AFP
Фото: AFP

Несмотря на дружеские отношения между Россией и Сирией и совместную борьбу против терроризма, против режима Асада, а значит в составе "террористических группировок", в Сирии воюют более четырех тысяч граждан Российской Федерации, и все они будут подвергнуты уголовному преследованию. Такое заявление сделала замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору, передает ТАСС.

"В России в настоящее время на контроле правоохранительных органов находится свыше 4 тысяч российских граждан, выехавших из страны для участия в вооруженных формированиях в Сирии", – заявил Сыромолотов.

Дипломат сообщил, что в отношении почти 3 тысяч из них уже возбуждены уголовные дела, а свыше 3,7 тысяч объявлены в уголовный розыск.

"При этом, несмотря на то, что многие террористы заявляют о своем российском происхождении, они отнюдь не стремятся вернуться в нашу страну, где их практически неизбежно ждет жесткое и справедливое уголовное преследование. Они все чаще выбирают комфортные европейские территории, где им удается более менее беспрепятственно укрыться", – отметил Сыромолотов.

Ранее в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии и некоторые из них были убиты и ранены в результате недавних столкновений.

Речь шла о наемниках ЧВК Вагнера, которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года..
Сирия, наемники, мид россии, ЧВК Вагнера

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