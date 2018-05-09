Не дали нормально повоевать: украинец на учениях НАТО рассказал об их финале

В последнем бою на учениях НАТО Combined Resolve X, которые проходят в Германии, украинские танкисты не смогли проявить себя в полной мере, поскольку на это не хватило времени. Но все равно учения были очень полезными и активными. Об этом сообщил украинский военный блогер, участник учений Алексей Бобовников.

"Жаль, конечно, что не было времени разыграть его по полной – время поджимало, потому и нашу танковую засаду, которая должна была ударить с тыла наступающим, когда те втянутся в бой, приказали "отставить" (и американские Абрамсы тоже не участвовали, в итоге), да и самые укрепленные дома которые никак не могли взять просто "разрушили артиллерией, все умерли". Но уйму адреналина получили все, я гарантирую это", – отметил блогер.

По его словам, важным является тот факт, что американцы используют систему MILES для учений очень активно и поражает, насколько "достоверно" они играют.

"На тех, кого система идентифицировала "раненым" набрасываются медики, отрабатывают тактическую медицину и эвакуацию просто со всей пролетарской ненавистью, иначе не скажешь. В целом, мое мнение про возможности использования MILES для военных учений еще сильнее выросло. Жаль только что боевые гранаты и растяжки из-за требований техники безопасности нельзя сделать хоть сколько-нибудь громкими, и все это добро требует толпы инструкторов-судей, которые путаются под ногами, вызывают на себя случайный огонь, сами срывают растяжки и в общем вносят немало суматохи. Но иначе никак, увы: замени это добро даже на петарды – половина без глаз домой поедет", – отметил Бобовников.

Ранее Алексей Бобовников рассказывал, как украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных.

До этого сообщалось, что украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями.

В итоге американский командир заявил, что когда воюют украинцы, то остальным делать нечего, и в следующий раз надо будет просто позвать на учения украинскую армию, а всем остальным просто наблюдать.