"Не хочу крови и насилия": Тихановская признала победу Лукашенко (видео)

После побега из страны экс-кандидат в президента призвала белорусов прекратить протесты

Сбежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к согражданам со вторым видеообращением за день.

Реклама

На опубликованном видеоролике она с выражением глубокой тревоги на лице читает с листка короткое обращение.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – заявила она.

Видео: TUT.by

Сказанное ею можно расценить как признание итогов выборов, которые она ранее просила в ЦИК признать нелегитимными.

Напомним, что шестые в истории Беларуси президентские выборы прошли 9 августа. Согласно предварительным данным, на них опять победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская набрала 9,9%. Явка на выборах составила 84,23%.

после окончания голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства, а порядка 3 тысяч протестующих арестовали. Среди них многие ранены. Официально подтверждена гибель одного демонстранта.

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама