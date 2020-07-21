Не карантин: в ВОЗ назвали главный инструмент для борьбы с пандемией коронавируса

Карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Для каждой страны необходимо отслеживание контактов.

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Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что карантин помогает лишь замедлить передачу инфекции, а одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры – в дальнейшее распространение в обществе

"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", – заявил глава ВОЗ.

Кроме того, Гебреисус отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом он подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

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В свою очередь, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан,высказала предположение, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года. По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

Между тем, пандемия коронавируса побила новый антирекорд по количеству заразившихся в течение суток. И пока в мире создают вакцины, американские и британские ученые определили шесть различных типов COVID-19 – каждый с определенным набором симптомов. Это уже назвали прорывом, который мог бы помочь врачам определить, какие пациенты подвергаются наибольшему риску.

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