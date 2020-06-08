Не коронавирусом единым: в Африке новая вспышка смертельного вируса

В результате новой вспышки эпидемии вируса Эбола, лекарство от которого ранее нашли ученые, в Конго заразились 12 человек.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет агентство Reuters.

Неделю назад власти Конго сообщили о шести случаях заражения в северо-западном городе Мбандака.

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По данным ВОЗ, всего в настоящее время зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания и три вероятных случая заболевания в Мбандаке и ее окрестностях. Шестеро из зараженных умерли.

Напомним, в 2018 году эпидемия Эболы унесла почти две тысячи жизней, однако в минувшем году в Конго была зафиксирована новая вспышка болезни. Так, в этой стране ею заразились уже более 2,5 тыс. человек, а 1,7 тыс. скончались.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о смерти ветерана внешней разведки, полковника в отставке Анатолия Баронин, который первым добыл информацию о лихорадке Эбола. Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

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