"Не лезть к другим женщинам и кататься на велосипеде": Лукашенко дал советы по профилактике коронавируса

Лукашенко напомнил, что коронавирус - это болезнь легких, поэтому важно давать им нагрузку

Президент Беларуси Александр Лукашенко придумал новые способы, как уберечь белорусов от коронавируса COVID-19 масштабы распространения которого белорусский лидер упорно не замечает..

Советы прозвучали на полигоне для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения 5 мая.

"Главное – чтобы мы вели себя так, как сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня – если ты уже целовался с кем-то – то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье – останься в семье", – сказал белорусский президент.

Видео: kpACAB4ik/YouTube

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Лукашенко напомнил, что коронавирус – это болезнь легких, поэтому важно давать им нагрузку.

"Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. А когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесивши, кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки – какой ты будешь здоровый человек?", – подытожил он.

В тренде Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

Как сообщали новости "Сегодня", Беларусь по количеству зараженных коронавирусом уже существенно обогнала Украину. На сегодняшний день там зарегистрированы 19 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (в Украине 13 184), а умерли 112 человек.

Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы.

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В этих условиях в республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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