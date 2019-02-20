Не Мадуро: Гуайдо сказал, кого поддерживают Россия и Китай

Оба государства преследуют свои личные экономические интересы, выступая в поддержку венесуэльского диктатора

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Не Мадуро: Гуайдо сказал, кого поддерживают Россия и Китай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/c84/5c6d87c840e98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/c84/5c6d87c840e98.jpg 2019-02-20T19:12:46+02:00 Другие страны Оба государства преследуют свои личные экономические интересы, выступая в поддержку венесуэльского диктатора

Выражая поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, власти России и Китая, на самом деле, поддерживают не его, а свои инвестиции, утверждает лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Россия и Китай не поддерживают режим Мадуро. Конечно, у них есть интересы в Венесуэле, потому что они инвестировали большие материальные средства в нефтяной сектор, в инфраструктуру. Поэтому они поддерживают, скорее, не Мадуро, а свои инвестиции в нашу страну", – сказал он в интервью мексиканскому телевидению 20 февраля.

По словам Гуайдо, Пекин и Москва не выдали Каракасу ни одного кредита за последние четыре года.

Напомним, ранее он уже заявлял, что Россия и Китай рано или поздно откажутся от поддержки президента Николаса Мадуро и не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция.

Мы также писали, что Россия призвала США не допустить военную интервенцию в погрузившуюся в двоевластие Венесуэлу, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям.

Кроме того, специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре обещал, что в случае своей полной победы над режимом Николаса Мадуро оппозиция пересмотрит условия контрактов на поставки вооружений, которые Каракас заключил с Москвой.

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