Не Мадуро: Гуайдо сказал, кого поддерживают Россия и Китай
Оба государства преследуют свои личные экономические интересы, выступая в поддержку венесуэльского диктатора
Выражая поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, власти России и Китая, на самом деле, поддерживают не его, а свои инвестиции, утверждает лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
"Россия и Китай не поддерживают режим Мадуро. Конечно, у них есть интересы в Венесуэле, потому что они инвестировали большие материальные средства в нефтяной сектор, в инфраструктуру. Поэтому они поддерживают, скорее, не Мадуро, а свои инвестиции в нашу страну", – сказал он в интервью мексиканскому телевидению 20 февраля.
По словам Гуайдо, Пекин и Москва не выдали Каракасу ни одного кредита за последние четыре года.
Напомним, ранее он уже заявлял, что Россия и Китай рано или поздно откажутся от поддержки президента Николаса Мадуро и не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция.
Мы также писали, что Россия призвала США не допустить военную интервенцию в погрузившуюся в двоевластие Венесуэлу, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям.
Кроме того, специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре обещал, что в случае своей полной победы над режимом Николаса Мадуро оппозиция пересмотрит условия контрактов на поставки вооружений, которые Каракас заключил с Москвой.
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