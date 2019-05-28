Не менее 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Мали

По предварительным данным, основная причина ДТП — это превышение скорости на дороге

Фото: studiotamani.org.

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Мали. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс.

"Грузовик и микроавтобус столкнулись во вторник, вызвав серьезную аварию. Более 20 человек погибли, 15 пострадали", — приводит агентство слова сотрудника полиции.

Авария произошла в 50 км к востоку от столицы Мали, Бамако. По предварительным данным, основная причина ДТП — это превышение скорости на дороге.

Напомним, в Перу загорелся автобус с пассажирами. Жертвами возгорания стали по меньшей мере 20 человек. Жуткий инцидент произошел вечером 31 марта в районе Сан-Мартин-де-Поррес в центральном регионе Лима. Огонь охватил двухэтажный автобус, который находился на автовокзале. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Из-за этого люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае. Пять потерпевших находятся в критическом состоянии.

Также мы писали, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости.

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