Не менее 28 человек погибли из-за рухнувшей дамбы в Лаосе

Лаосские спасатели нашли тела 28 погибших в районе Санамсай в провинции Аттапы на юго-востоке страны. Там в понедельник обрушилась дамба строящейся гидроэлектростанции.

Несколько сотен местных жителей до сих пор официально считаются пропавшими без вести в результате сильного паводка. Их судьбы остается неизвестной. Спасатели продолжают вести поисковые работы.

В результате катастрофы на окрестные районы вылилось около пяти миллиардов кубометров воды. Шесть деревень оказались затоплены. Разрушено более тысячи домов, шесть с половиной тысяч человек оказались без крыши над головой. Как заверяют власти страны, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В странах Юго-Восточной Азии подобные трагедии не редкость, однако они чаще вызываются природными причинами, нежели техногенными. Так, прошлым летом мощные ливни привели к наводнению в индийском штате Бихар, где погибли более 250 человек.

Однако и дамбы порой подводят. В Китае летом 2016 года из-за прорыва дамбы пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек.