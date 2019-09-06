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Не наклонять и не гнобить: Лукашенко озвучил ультиматум Кремлю

6 сентября, 15:54

Президент Беларуси упрекнул Россию в "торгах" о поставках нефти и газа

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Белорусы и россияне являются братскими народами, но "старший брат" – то есть Россия – должен поддерживать, а не "наклонять" или "гнобить" младшего.

Об этом 6 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее предупредил, что его страна не пойдет в рабство. В то же время, он признал, что его страна периодически испытывает "проблемы с Россией".

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"Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – цитирует его БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко упрекнул Кремль в том, что, когда в контексте углубления интеграции с Беларусью дошло дело до экономических вопросов, россияне "начали торговаться" по поводу поставок природного газа, нефти и других ресурсов.

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Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

"Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", – заверил президент Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что не хочет доверять защиту страны Североатлантическому альянсу и не хочет входить в состав России ради обеспечения безопасности.

Мы также писали, что ранее президент Беларуси оценил возможность перехода России и его страны на общую валюту.

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Россия интеграция Беларусь Лукашенко

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