"Не отмоешься": в Минске ученые в полотенцах оригинально троллят Лукашенко (фото и видео)

В Беларуси 20-й день продолжаются мирные протесты противников президента Александра Лукашенко. В пятницу, 28 августа, в Минске сотни сотрудников Национальной академии наук провели акцию в поддержку чистой науки "Банный день" – вышли на улицы в банных шапочках, с полотенцами и прочими купальными принадлежностями вместо флагов.

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Ученые несли плакаты с внешне аполитичными надписями "Чистая наука", "Не отмоешься" и "Идите в баню". Когда они пришли к зданию Академии наук, вокруг было замечено большое скопление силовиков и "тихарей", сообщает издание TUT.by.

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Видео: t.me/nexta_live

Напомним, днем ранее, 27 августа, в Минске ОМОН снова задержал десятки протестующих, которые собрались на площади Независимости. При этом силовики окружили митингующих, выпуская из оцепления девушек и удерживая молодых парней и мужчин постарше. А когда заполненные автозаки начали отъезжать, протестующие спели "Тры чарапахi" и "Купалiнку", ставшие песнями белорусской оппозиции.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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