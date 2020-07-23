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"Не спите там в шапку": Известный противник Лукашенко сбежал в Киев и записал видео

23 июля, 16:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев объявил украинскую столицу "точкой сбора" своих единомышленников

Перед назначенными на 9 августа президентскими выборами противники власти начала бегство из страны – ранее своих детей из Беларуси вывезла кандидат Светлана Тихановская, а теперь за границу выехал известный ресторатор Вадим Прокопьев.

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Об этом он сообщил лично на своем канале в YouTube, заявив, что находится в Киеве.

Бизнесмен записал видеообращение ко всей белорусской оппозиции в пределах страны и за границей, предложив им использовать украинскую столицу как "точку сборки белорусского протеста", а также поблагодарил участников акций протеста в других странах.

"Свяжитесь со мной не откладывая. Помощь нужна и в Минске – не спите там в шапку. Помогите девочкам", – сказал он.

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Прокопьев имеет в виду "женскую коалицию" из объединивших свои усилия Тихановской, жены незарегистрированного кандитата Валерия Цепкало, Вероники, и координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой.

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"Лукашенко боится любого медийного человека, который мог бы возглавить. Чуйка его не подвела", – добавил бизнесмен, выразив готовность "вернуться по первому сигналу".

Напомним, что сам Бабарико, который считался основным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко, был арестован вместе с сыном – в прошлом месяце их доставили в Департамент финансовых расследований КГК на допрос по делу Белгазпромбанка, который связан с неуплатой налогов и легализацией доходов. Позже ЦИК отказалась его регистрировать.

Это спровоцировало массовые протесты в Минске и других крупных городах, за которыми последовали аресты демонстрантов.

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