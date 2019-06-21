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Не только Тбилиси: протесты начались еще в одном городе Грузии

21 июня, 11:57

Кроме столицы, демонстранты вышли на улицы столицы Аджарии – города Батуми

Волна народного негодования в Тбилиси перехлестнула через границы грузинской столицы и накрыла еще один крупный город.

Возмущенные выходкой российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия, которая проходила 20 июня в парламенте Грузии, люди вышли на центральную площадь столицы Аджарии – курортного города Батуми, пишет "Кавказ Online".

"Это было позорно. Все последние события, казалось, вели к этому. По нашему мнению, председатель парламента Грузии после этого инцидента должен уйти в отставку", – цитирует издание участника акции Георгия Болквадзе.

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Часть участников акции в Батуми требует жесткого реагирования со стороны властей, а часть – отставки председателя парламента.

Напомним, что днем ранее из-за провокации на проходившей в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблее православия, которую глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл, сидя в кресле спикера, оппозиция вывела людей на улицы и потребовала отставки высокопоставленных чиновников.


Мы также писали, что акция протеста у здания парламента в столице Грузии закончилась разгоном демонстрантов и оттеснением их от здания парламента. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

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Тег Россия, Грузия, аджария, Батуми, политический кризис

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