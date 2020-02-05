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Передается не только воздушно-капельным: коронавирус оказался еще опаснее

5 февраля, 14:58

Женщины с 2019-nCoV тоже могут заразить вирусом своих нерожденных детей

/ Фото: Pixabay

Дети беременных женщин, которые заразились "уханьским" типом коронавируса, тоже могут родиться инфицированными.

Как сообщает государственная телекомпания Китая CCTV, с таким заявлением 5 февраля выступили врачи детской больницы Уханя – закрытого на карантин 9-миллионного китайского города, откуда началось распространение вируса.

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К такому выводу медики пришли после того, как 2 февраля пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка. Диагностика малыша показала у него наличие инфекции.

В течение 30 часов после появления на свет у младенца обнаружили одышку, нарушения в работе печени и признаки коронавируса в легких. При этом ни лихорадки, ни кашля – самых распространенных признаков вирусной пневмонии – у него не было.

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Врачи раскрыли и второй случай с заражением новорожденного. Младенец родился здоровым 13 января, но позже вирус обнаружили у его няни, а через несколько дней – у матери. У самого ребенка симптомы атипичной пневмонии начались 29 января, но от кого именно передался вирус, сказать сложно.

Напомним, на данный момент число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на материковой части Китая превысило 23,6 тыс. человек, скончались 491.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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